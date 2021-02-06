في ذكرى ميلادها.. سبب ارتداء ناهد يسري الحجاب

يصادف اليوم السبت الموافق 6 فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة ناهد يسري، والتي تتم فيه عاما الـ 73، والتي اشتهرت في فترة السبعينات بإثارة الجدل.

وانتقلت ناهد يسري إلى بيروت في عام 1970، مع بداية نهضة السينما اللبنانية وهجرة الفنانين المصريين إلى لبنان، وتألقت في السينما اللبنانية في أدوار اﻹغراء إلا أنها اعتزلت الفن في سنوات شهرتها بعد تعرضها لحادث أليم وارتدت الحجاب.