في ذكرى ميلادها.. سبب ارتداء ناهد يسري الحجاب

يصادف اليوم السبت الموافق 6 فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة ناهد يسري، والتي تتم فيه عاما الـ 73، والتي اشتهرت في فترة السبعينات بإثارة الجدل.
وانتقلت ناهد يسري إلى بيروت في عام 1970، مع بداية نهضة السينما اللبنانية وهجرة الفنانين المصريين إلى لبنان، وتألقت في السينما اللبنانية في أدوار اﻹغراء إلا أنها اعتزلت الفن في سنوات شهرتها بعد تعرضها لحادث أليم وارتدت الحجاب.
وتزوجت الفنانة ناهد يسرى عدة مرات فى حياتها فكانت الأولى من المخرج المصري الراحل حسين حلمي المهندس الذي أخرج لها أفلام "صبيان وبنات"، و"تحت سماء المدينة"، و"أنا وبناتي".
ولكنها انفصلت عنه بعد فترة زواج قصيرة في هدوء، بعدها حاولت ناهد التقرب من نجوم السينما، وكان الفنان المصري كمال الشناوي الأقرب لها، ورغم أنه يكبرها بعشرات السنين.
إلا أن العلاقة توطدت بينهما، خاصة بعد أن قدمت أمامه بطولة فيلم "تحت سماء المدينة" وتزوجته سرا إذ أن الشناوي كان متزوجا حينها، ولم يكن يرغب في الانفصال عن زوجته.
ولكنهما انفصلا حيث ضاقت من دور النصف زوجة، وأخيرا تزوجت من اللبنانى صاحب الملهى الليلي إدوارد جرجيان ورغم تحذير من حولها من الزواج منه، لأنه مقامر، إلا أنها ضربت بتحذيراتهم عرض الحائط وأنجبت منه طفلتها الوحيدة "باتريسيا" التي أصبح اسمها بعد ذلك "لينا" ولكنهما انفصلا حيث إنه كان يستنزفها ماديا.
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