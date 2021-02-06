عن رسم الأطفال على الحائط.. إنجي وجدان توجه نصيحة للأمهات عبر إنستجرام

نشرت إنجى وجدان صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر فى الصورة إبنها وهو يرسم على حائط منزلهما .

ونصحت إنجى وجدان الأمهات قائلة:" ابني قرر انه يرسمنا على الحيطة.. و بصراحة انا عجبتي جدا الرسمة و سيبته عادي يكمل و العكس شايفة اننا ممكن نسيب الاولاد يرسموا على حيطة معينة في البيت هتبقى ذكري حلوة قوي لما يكبروا".

كان أول ظهور لها كممثلة على شاشة التلفزيون عام 2006 من خلال أداء دور داليا أخت تامر في المسلسل الكوميدي (تامر وشوقيه).

كما شاركت في فيلم (اتش دبوور) وقدمت فيه دور أرواح بنت السواق والذي ظهرت فيه في شكل جديد، وأيضا ظهرت كضيفة شرف بشخصية داليا في فيلم طير أنت