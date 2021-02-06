محمد رمضان يحتفل بوصول قناته على يوتيوب إلى أكثر من 12 مليون...

احتفل الفنان محمد رمضان، بتخطى عدد المشتركين في قناته الرسمية على يوتيوب، حاجز الـ 12 مليون مشترك.
ونشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، مقطع فيديو وعلق عليه، قائلا: "الحمد لله، تخطينا ال12 مليون مُشترك على قناتنا باليوتيوب، ثقة فى الله نجاح".
يذكر أن محمد رمضان يشارك حاليا في تصوير مسلسل «موسى» من بطولة : سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.
وقدم محمد رمضان في رمضان الماضى، مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.
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