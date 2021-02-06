إنجي وجدان تطلب من جمهورها هذا الأمر

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة إنجي وجدان على التفاعل الدائم مع مُحبيها، ومُشاركتهم ما يحدث معها في اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت الفنانة إنجي وجدان صورة لإبنها وهو يقوم بالرسم على إحدى جدران منزلها، وعلقت عليها قائلة :" ابني قرر إنه يرسمنا على الحيطة، و بصراحة أنا عجبتي جدًا الرسمة و سيبته عادي يكمل".

وتابعت إنجي وجدان قائلة :"و العكس شايفة إننا ممكن نسيب الأولاد يرسموا على حيطة معينة في البيت هتبقى ذكري حلوة قوي لما يكبروا".

وفي سياق آخر، شاركت إنجي وجدان مؤخرًا في مسلسل"واكلينها والعة"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ تغريد العصفوري، ﺗﺄﻟﻴﻒ سمر طاهر، بطولة شريف رمزي، مي سليم، إنجي وجدان، ياسر الطوبجي، خالد عليش، محمد متولي.