أحمد العوضي يُعلن عن إصابته في كواليس تصوير "اللي مالوش كبير" ويُعلق:"أخذت 8 غرز"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان أحمد العوضي، عن تعرض يده للإصابة، وذلك خلال تصوير مسلسله الجديد"اللي مالوش كبير"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشر أحمد العوضي صورة ليده بعد إصابتها، وعلق عليها قائلاً :"8 غرز، الحمد لله المهم إنكم هتشوفوا أكشن جامد إن شاء الله، اللي مالوش كبير".

مسلسل "اللي مالوش كبير" بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغني، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وكوكبة مميزة من النجوم، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.