احتفالا بعيد الحب .. الأوبرا تنظم 5 حفلات بمشاركة 15 مطربا وموسيقيا...

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، سلسلة حفلات بمناسبة عيد الحب تضم 5 ليال متتالية بمشاركة 15 مطربا وموسيقيا من مصر والوطن العربي تبدأ في الثامنة مساء الخميس المقبل وتستمر حتى الاثنين 15 فبراير الجاري على المسرح الكبير بالأوبرا.

وقالت الفنانة جيهان مرسي رئيس الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية بالأوبرا،في تصريح لها اليوم /السبت/،إن أولى سلسلة حفلات عيد الحب تقام فى الثامنة مساء الخميس المقبل بقيادة المايسترو محمد الموجي ومشاركة كل من اللبنانية كارول سماحة ، أحمد جمال وعازف البيانو حمادة النجار .

وأشارت جيهان مرسي إلى أن الحفل الثاني يقام مساء الجمعة المقبل بمشاركة المطربة المغربية جنات ، والمطرب أحمد عفت وعازف الجيتار الأردنى وحيد ممدوح ، أما الحفل الثالث فيقام مساء السبت الموافق 13 فبراير،وتشدو خلاله مي فاروق بباقة مختارة من أعمال تراث الطرب إلى جانب عدد من أعمالها الخاصة يليها النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

وأضافت أن الحفل الرابع، يقام مساء الأحد الموافق 14 فبراير الجاري، ويحيه أمير الغناء العربي هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى يسبقه فاصل لكل من الفنان أحمد سعد والمطربة آيات فاروق .

وتختتم سلسلة الحفلات مساء الاثنين الموافق 15 فبراير الجاري، حيث يقدم المطرب علي الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفي حلمي باقة من أعماله الخاصة إلى جانب عدد من مؤلفات الطرب يسبقه فاصل للمطربة إيمان عبد الغني وعازف الأكورديون وائل النجار.