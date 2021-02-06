عارفة عبد الرسول تثير غضب الجمهور بعد إهانتها "لصحفية"

حيث كتبت " اصدقت انام بعد مارجعت م السفر وانا فى اشد التعب، تليفونى سايلنت جنب منى بس فيه رقم قعد يزن ورا بعض تخلص الرنه يرن تانى، انا صراحه خوفت ليكون فيه خبر وفاه مثلا ولا حد عايزنى تصوير دلوقتى حالا والكلام ده وارد رديت وانا قلبى فى رجلى، انا صحفيه فى جريده كذا، قولتلها يادمك ياشيخه وقفلت السكه، اول مره فى حياتى اعمل كده، بس اتغاظت قوى، هو فيه كده".



مما جعل كثير من المتابعين يعبرون عن غضبهم مما قامت بنشره حيث قال البعض:" لو كان التليفون من قناة هتدفع كمان الوضع اختلف لكن تصريح ناشف مفهوش فلوس هيكون الرد بقلة ذوق"، فيما علق عدد من الصحفيين رافضين هذا الأسلوب في التعامل مع الصحفية مدافعين عنها بأنها تقوم بعملها ولم تطاول على أحد علي عكس ما كان من "عبد الرسول" من إهانة واضحة ".