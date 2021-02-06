نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلال يطرح فيديو كليب "حاسك هنا معايا" مع اسلام الفولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح المطرب الشاب بلال أغنيته الجديدة" حاسك هنا معايا"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتطبيق أنغامي، والتي صورها مع المخرج اسلام الفولي.



وتعاون بلال في الأغنية مع الشاعر الغنائي محمود الحفناوي وهي من ألحان كريم أحمد وتوزيع جمال فتحي، مكساچ وماستر محمد مجدي.



وقدم بلال أكثر من أغنية الفترة الماضية علي طريق السينجل والتي جاءت بعد طرح أول البوماته، كما قدم العديد من الحفلات، كما يحضر الفترة المقبلة لاكثر من أغنية علي طريقة السينجل.



يذكر ان بلال صاحب الاغنيه الشهيرة " طبعها مش هتغيره " وقد طرح ألبومه الاول "متمكن" الذي لاقي نجاحًا كبيرًا وقت طرحه. الكليب من انتاج شركة Team94