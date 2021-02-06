الفنان أحمد العوضي يتعرض لإصابة بالغة أثناء تصوير مسلسله الرمضاني.. شاهدوا

أحمد العوضي الفنان المصري كشف عن تعرضه لإصابة أثناء تصوير أحدث أعماله الدرامية مع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز والتي من المقرر عرضها في شهر رمضان 2021.

إصابة أحمد العوضي في تصوير مسلسل "اللي مالوش كبير"

أحمد العوضي نشر على حسابه الرسمي على "فيس بوك" صورة للإصابة التي تعرض لها في كواليس تصوير مسلسل "اللي مالوش كبير"، والذي يشارك في بطولته مع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي كشف عن تعرضه للإصابة في يده نتيجة جرح غائر تم علاجه بـ8 غرز، وطمئن أحمد العوضي جمهوره على حالته كما وعدهم بتقديم أكشن مختلف في المسلسل الجديد، فكتب الفنان المصري تعليقا على الصورة قال فيه: "٨ غرز..الحمد لله المهم انكم هتشوفوا اكشن جامد إن شاء الله (اللي مالوش كبير)".

النجوم يساندون أحمد العوضي بعد تعرضه للإصابة

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أحمد العوضي سعى العديد من أصدقائه وزملائه للاطمئنان عليه بعد نشر صورة إصابته فعلق المؤلف صلاح الجهيني على الصورة فكتب: "الف سلامة عليك يا صاحبي"، بينما كتب الفنان صبري فواز: "سلامتك يا عوضي"، وتمنى الفنان مصطفى درويش السلامة للفنان المصري وتحقيق النجاح من خلال مسلسل "اللي مالوش كبير" فكتب: "الف الف سلامة يا عوضي ربنا يعوضك بنجاح كبير باذن الله"، ومن بين المساندين كذلك للفنان المصري كل من المؤلف محمد سيد بشير، والمخرج أمير رمسيس، وكان الفنان أحمد العوضي قد كشف عن بعض من ملامح دوره في مسلسل "اللي مالوش كبير"، حيث نشر أكثر من صورة له عبر حسابه على "انستجرام" ويحمل أحمد العوضي لقب"الخديوي" في أحدث المسلسل.

"اللي مالوش كبير" مسلسل يجمع أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

"اللي مالوش كبير" يعتبر هو العمل الأول الذي يجمع كل من الفنان أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز بعد الزواج، وذلك بعد تعاونهم في عام 2019 في مسلسل "لآخر نفس"، وقد بدأت كل من الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي تصوير مسلسل "اللي مالوش كبير" خلال الاسابيع الماضية، وهو من الأعمال التي من المقرر عرضها في شهر رمضان 2021 ويشاركهما البطولة فيه كل من الفنانة دينا فؤاد، وعايدة رياض، وأحمد سعيد عبدالغني، وإيمان السيد، و بدرية طلبة، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسمين، وإخراج مصطفى فكري.

أحمد العوضي قد احتفل في شهر يناير الماضي بعيد ميلاد زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابه على "انستجرام"، حيث نشر أكثر من صورة رومانسية تجمعه بها، أكد من خلالها على مقدار الحب الكبير الذي يكنه لزوجته فكتب: "عيد ميلاد سعيد حبيبتي، أحبك أكثر مما تتخيلي".