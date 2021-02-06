الفنان السعودي أحمد الرشيد لـ"دوت الخليج": نجاح مسلسل "عندما يكتمل القمر" جعل الجمهور يطالب بموسم جديد منه

أحمد الرشيد الفنان السعودي الشاب سطع نجمه في مسلسل "عندما يكتمل القمر" وبات يسير بخطوات ثابتة نحو التألق حيث يشارك في أكثر من عمل درامي خلال الفترة القادمة والتي من المنتظر عرض بعضها في شهر رمضان القادم.

أحمد الرشيد: الجمهور يطالب بموسم جديد لمسلسل "عندما يكتمل القمر"

أحمد الرشيد تحدث في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن ردود الأفعال حول الموسم الثاني من مسلسل "عندما يكتمل القمر" حيث أكد أن هذا النجاح يظهر بشكل واضح بعد مطالبة الجمهور بتقديم أجزاء جديدة من المسلسل على الرغم من عدم انتهاء عرض الجزء الجديد منه حتى الآن فقال أحمد الرشيد: "اولاً الحمدلله على هذا النجاح، وثانياً اشكر شركة صدف للإنتاج الصوتي والمرئي والتي على رأسها الممثل الاستاذ حسن عسيري، والمخرج عمر الديني لإتاحة الفرصة للمشاركة في هذا العمل الجميل والرائع والجديد بطرحه وفكرته، والذي رأيت نجاحه من خلال محبة الجمهور وردود أفعالهم على مستوى الوطن العربي، ومطالبتهم بجزء آخر قبل أن ينتهى عرض المسلسل".

كيف استعد أحمد الرشيد لدوره في "عندما يكتمل القمر"؟

أحمد الرشيد كشف كذلك عن تحضيره لدور "فراج" في المسلسل وكيفية الاستعداد له، حيث أنه تفرغ بشكل كامل لهذه الشخصية واستعد من أجل تقديمه بالشكل الأمثل فقال: "التفرغ التام لهذا العمل الضخم والاستعداد الذهني والنفسي، بالإضافة إلى قراءة النص بكامل أبعاده من خلال الحالة الاجتماعية مع كل شخصيات العمل التي اتعامل معها، والحالة النفسية التي تعيشها الشخصية وتتأثر بما يدور من حولها، والوضع المادي الذي يحكم الشخصية بالمظهر المناسب لها، كل هذه العوامل ساعدتني في الاستعداد لتقديم الشخصية بالشكل المطلوب".

"عندما يكتمل القمر" شارك في بطولته كل من فيصل العميري، وريم عبدالله، وميلا الزهراني، وميسون الرويلي، ومحمد الطويان، ويعرض العمل على منصة "شاهد"، وقناة "mbc".

أحمد الرشيد يكشف تفاصيل دوره في مسلسل "بخور القصائد"

أحمد الرشيد تحدث كذلك عن تفاصيل دوره في مسلسل "بخور القصائد" المقرر عرضه في شهر رمضان القادم فقال: "تدور الشخصية التي أقدمها حول الطالب (سعد) الذي يدرس في مجال الطب، ويعيش في دوامه بين أصدقائه الطلاب في علاقة حب لطالبة معهم بنفس المجال، والعمل من إنتاج الممثل طلال السدر، وسوف يعرض في رمضان القادم على قناة ابو ظبي إن شاء الله، اما بالنسبة لأعمالي القادمة فهناك مجموعة من الاعمال داخل وخارج السعودية التي أقوم بقراءة نصوص بعض منها لشهر رمضان وغيره، وسوف أقوم باختيار العمل المناسب الذي يليق بذائقة الجمهور".

أحمد الرشيد أوضح كذلك رأيه في التطور الكبير الذي تشهده السينما السعودية، كما أكد أن هناك العديد من الكتاب الذين يحتاجون لفرصة من أجل إعطائها لهم لتقديم أعمالهم فقال: "هناك تقدم ملحوظ بالسينما السعودية وظهر ذلك جليا من خلال المشاركة ببعض المهرجانات السينمائية، او الفوز بجوائزها رغم حداثة التجربة، مع يقيني أن لدينا أكثر بكثير مما قدمنا بالفترة الماضية، ونستطيع إظهار ذلك بشرط تنوع المصادر، وأقصد بذلك الكتاب لأنني قد لاحظت أن هناك تركيزا موجهاً صوب كتاب معينين، رغم وجود عدد كبير من الكتاب البارعين والذين لم يجدوا أي فرصة لعرض أعمالهم، واطلعت ايضا على مؤلفات عدد منهم وكانت هناك مفاجأتين، الأولى كانت جودة النصوص وكم الأفكار المختلفة، والمفاجأة الثانية أن تلك النصوص كانت ولا زالت حبيسة الأدراج".