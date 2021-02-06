الفنانة أميرة محمد بالفيديو: "أموالي من السوشيال ميديا تعادل 20 عاما من عملي بالفن"

أميرة محمد حلت ضيفة على برنامج "سندريلا" الذي يقدمه الإعلامي صالح الراشد على قناة "atv" الكويتية، وتحدثت الفنانة البحرينية عن الفوارق الكبيرة بين أجرها من الأعمال الفنية وما تحصل عليه بسبب إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي، كما كشفت كذلك عن عمرها الحقيقي.

أميرة محمد :"السوشيال ميديا أعطتني مقابل أكبر من سنوات عملي في الفن"

أميرة محمد كشفت أثناء لقائها ببرنامج "سندريلا" عن الفوارق الكبيرة بين المقابل الذي يحصل عليه النجوم من الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي وما يحصلون عليه من اجور بسبب أعمالهم الفنية، حيث اوضحت أن ما تقاضته في الـ3 أعوام الماضية من وسائل التواصل الاجتماعي هو أكثر مما حصلت عليه مقابل عملها في المجال الفني في الـ20 سنة الماضية فقالت أميرة محمد : "في حال مقارنة الأموال التي حصلت عليها خلال 20 سنة من عملي في المجال الفني مع المبالغ التي حصلت عليها من السوشيال ميديا في الـ3 الأعوام الماضية ستجد أن الأخيرة أكثر منها، فأكيد هناك فوارق كبيرة".

أميرة محمد: "لا أخجل من ذكر عمري الحقيقي"

أميرة محمد تحدثت أيضا عن عمرها الحقيقي وأكدت أنها لا تخجل من ذكره، في وقت تحدثت عن بعض النجمات اللاتي يخجلن من ذكر أعمارهن الحقيقية فقالت أميرة محمد: "أنا من مواليد 9 ديسمبر 1981، ولا أخجل من ذكر عمري الحقيقي لأنني متصالحة من نفسي، ولم يكن يوما عمري يشكل لي مشكلة، فالجمهور يشاهدنا في الأعمال الدرامية منذ كنا في عمر الشباب، وهناك نجمات لا يرغبن في الكشف عن أعمارهن الحقيقية، وهناك فنانة أكبر مني في العمر لكنها تصغر نفسها كل عام حتى باتت أصغر مني".

أميرة محمد: "الفن والسوشيال ميديا جعلوني أكثر ثراء"

أميرة محمد أكدت أنها عاشت حياة مرفهة بسبب أسرتها، وأن الفن ووسائل التواصل الاجتماعي جعلوها أكثر ثراء، كما رفضت ما ردده بعض النجوم على أن الفن لا يعطي النجم المقابل المناسب لكي يستطيع من خلاله أن يعيش، حيث أوضحت أن النجم الذكي هو القادر على الاستفادة من شهرته ونجاحه فقالت: "حياتي المرفهة سببها أسرتي واعيش مدللة بسبب والدي ووالدتي، لكن الفن والسوشيال ميديا جعلوني أكثر ثراء، وارفض ما يذكره بعض النجوم على أن الفن لا يوفر المال الكافي للفنان، واعتقد أن ذلك غير صحيح، والفنان الذكي هو الذي يستفيد من شهرته واسمه، فهناك الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي التي تعطي مقابل أكبر من الأعمال الدرامية والمسرحيات التي نشارك بها".

أميرة محمد تحدثت عن لقب نجمة البحرين الأولى وأكدت أن كل شخص يرى نفسه هو الأول فقالت: "اعتبر السؤال عن نجمة البحرين الأولى بات مكررا، نتيجة قلة الأعمال الفنية في البحرين، لكن هناك العديد من نجمات البحرين يشاركن في بطولات أعمال درامية في الخليج العربي، وكل شخص يرى نفسه هو الأول، بالنسبة لي فأنا الأولى عند والدي ووالدتي".