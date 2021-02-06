فيديو هشام جمال و عمرو وهبة و شيماء سيف يكشفون كواليس "في بيتنا روبوت"

أبطال مسلسل "في بيتنا روبوت" حلوا ضيوفا على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي والمعروض على قناة "cbc"، وكشف نجوم العمل عن كواليس تنفيذه، وأبرز المواقف الطريفة التي تعرضوا لها بعدما بدأ عرضه خلال الفترة الماضية.

ليلى أحمد زاهر: شيماء سيف تسببت في صعوبة تصوير مسلسل "في بيتنا روبوت"

ليلى أحمد زاهر إحدى نجوم مسلسل "في بيتنا روبوت" تحدثت في برنامج "معكم" عن تفاصيل دور"سارة" الذي قدمته في العمل الذي أكدت أنه أثار إعجابها بسبب طابعه الكوميدي، كما أشارت إلى الصعوبات التي تعرض لها فريق العمل في تصويره بسبب الأجواء الكوميدية التي فرضتها الفنانة شيماء سيف في الكواليس فقالت ليلى أحمد زاهر: "أول مرة أشارك في تجربة من هذا النوع فمنذ بداية قراءة سيناريو العمل تسبب في إثارة إعجابي بسبب طابعه الكوميدي، وأشعر بحب كبير من قبل فريق العمل، وأجواء التصوير كانت تسيطر عليها الكوميديا، وذلك ما جعل التصوير صعبا في بعض الأوقات نتيجة ما تفعله شيماء سيف، فهي قادرة بشكل دائم على إخراج أي شخص من حالته".

هشام جمال: اختيار ليلى أحمد زاهر لكونها الأنسب لدور "سارة"

المنتح هشام جمال وأحد أبطال المسلسل كشف عن كواليس اختيار الفنانة ليلى أحمد زاهر للمشاركة فيه والشروط التي كانت موضوعة لها فقال: "واجهنا حيرة بسبب دور سارة في المسلسل خصوصا أنه كان هناك استقرار على تقديمي لدور يوسف، وكنا في حاجة لفنانة شابة لتقديم الدور والذي كان من أهم شروطه أيضا أن تكون فنانة معروفة، وأن تجيد الغناء"، وأضاف هشام جمال: "أسماء الروبوت أطلقها عليهما الفنان عمرو وهبة ، أما بالنسبة لردود الفعل حول المسلسل فمنذ أول حلقة والعمل استطاع أن يلفت الانظار ويتصدر محركات البحث، خصوصا انها تجربة تأثر بها الاطفال كثيرا، وبات هناك تفكير في تقديم جزء ثاني من قصة (في بيتنا روبوت) لكن لم نحسم بعد هل سنبدأ في تصويره أم نبدأ في تصوير قصة جديدة مختلفة".

سبب موافقة شيماء سيف على حذف صوتها من مسلسل "في بيتنا روبوت"

شيماء سيف والتي تقدم شخصية الروبوت "زومبا" تحدثت عن تفاصيل دورها والسبب في حذف صوتها من المسلسل والاستعانة بصوت الإعلامية جيهان عبدالله بديلا عنها فقالت: "فكرة أن يتم حذف صوتي من مسلسل (في بيتنا روبوت) صاحبها هشام جمال، وأنا مقتنعة بها بسبب أن صوتي يعرفه الجمهور وكوميدي كذلك، فهذا لن يخدم الشخصية، وعندما اقترح الفكرة وافقت بدون أي تفكير، وهذا يعود إلى أنني أثق في تفكير هشام جمال، وأثناء العمل معه في أعمال سابقة كان دائما يقدم أفكارا تغير من الأشكال المخطط لها وتحقق نجاحا، أما بالنسبة للصوت الذي استبدل مكان صوتي في المسلسل فهو للإعلامية جيهان عبدالله".

عمرو وهبة والذي يقدم شخصية الروبوت "لذيذ" أوضح أهم المواقف الصعبة التي تعرض لها ومعه الفنانة شيماء سيف أثناء تصوير أدوارهما في المسلسل فقال: "أصعب ما مررنا به أثناء تصوير المسلسل أنا وشيماء سيف هو فكرة عدم القدرة على إغلاق عينك ولو لحظات لكونك روبوت، وذلك كان يتسبب في إرهاق كبير بالنسبة لنا، حيث أن كل خطأ منا أو من زملائنا يتسبب في إعادة التصوير".