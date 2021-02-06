ابنة رامي عياش تسرق القلوب بأحدث ظهور ..شاهدوا لقطات مميزة للعائلة ومدى شبه الطفلين ووالدتهما

ابنة رامي عياش تسرق القلوب بأحدث ظهور حيث نشرت داليدا عياش مجموعة من أحدث مقاطع الفيديو والصور لطفتها أيانا ذات الأعوام الثلاثة أثناء لهوها مع قطتها الجديدة فظهرت وهي تحاول التحدث معها وتلهو برفقتها بطرافة، كما بدت بصور أخرى وهي تحضنها، فيما توقف الجمهور بشكل كبير عند الشبه بين الطفلة وزوجة رامي عياش معتبرين بأنها نسخة عنها كما طفلها الأول آرام.

ابنة رامي عياش تلهو بطرافة مع قطتها

زوجة النجم رامي عياش، داليدا سعيد، حرصت على مشاركة متابعيها عبر حسابها على انستغرام بمجموعة من أحدث اللقطات بالصور والفيديو لطفلتها ايانا البالغة من العمر 3 سنوات، وظهرت الصغيرة بمقطع فيديو وهي تحاول محادثة القطة الصغيرة وتسألها ما بها بكل براءة وعفوية.

كما بدت في صور أخرى وهي تحضنها بحنان حيث أنها تعتبرها بمثابة صديقة لها تلهو معها وتمضي برفقتها أوقات مسلية.

داليد عياش أشارت من خلال تعليق على الصور الى انضمام القطة الجديدة للعائلة بعدما وصلت كهدية من أحد اصدقائهم فكتبت قائلة :"ايانا سعيد جدا بالقطة الجديدة، شكرا دكتور جاد، ...لم نطلق عليها بعد اسم فهل من اقتراحات؟".

وحازت الصور والفيديوات الجديدة لـ ايانا على الاف الاعجابات عبر السوشيال ميديا مشيدين ببراءة الطفلة وعفويتها، كما توقف الجميع عند التشابه الكبير بين ايانا والدتها داليدا عياش معتبربن بأنها نسخة عنها وليس عن والدها رامي عياش، وانسحبت المقارنات ايضا نحو طفل الثنائئ ارام الذي شبهه الجمهور ايضا بشقيقته واعتبروا بأنه يبدو كتوأمها.

رامي عياش وحياة زوجية مستقرة

الثنائي رامي عياش وزوجته مصممة الأزياء داليد عياش، لا يبخلان على جمهورها من وقت لآخر بنشر أجمل اللقطات العائلية لأسرتهما الصغيرة، بدءا من الصور الرومانسية لهما مرورا بلقطات مع ابنهما ارام ومؤخرا مع ابنتهما ايانا التي استحوذت على الحصة الأكبر من المنشورات لطرافتها ولأسلوبها المميز في الحديث حيث ما تزال تجد صعوبة في نطق الكلمات بشكل صحيح تبعاً لعمرها الصغير.

ويعيش الفنان رامي عياش حياة زوجية مستقرة مع داليدا عياش منذ زواجهما في 24 من شهر أغسطس عام 2013، ورزقا خلال تلك الفترة بإبنهما الأول آرام يوم 20 شهر مارس 2016، ثم رزقا بابنتهما أيانا في عام 2018.