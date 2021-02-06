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الليلة.. رشوان توفيق ومجدي ابو عميرة وسلوي عثمان نجوم مسلسل المال والبنون بواحد من الناس على الحياة

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القاهرة - محمد ابراهيم - في حلقة خاصة اليوم السبت في العاشرة مساء من برنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة ،  موعدنا  مع الذكريات الحلوة ونجوم مسلسل المال والبنون في ضيافة الدكتور عمرو الليثي، وكواليس عمل درامي من اشهر الاعمال في تاريخ الدراما التليفزيونية ، تفاصيل ومعلومات جديدة عن المسلسل الذي مازال يعيش في وجدان المشاهدين و المشاهد التي أصبحت قطعة من ذكرياتنا ، وشخصيات العمل  الذين  نذكر اسمائهم وحكاياتهم المثيرة . 

حيث يستضيف الفنانة الكبيرة رجاء حسين  و الفنان القدير رشوان توفيق  و الفنانة الكبيرة سلوى عثمان  و الفنان الجميل احمد شاكر عبد اللطيف  ومايسترو العمل المخرج الكبير مجدى ابو عميرة. 

انتظرونا في سهرة خاصة مع نجوم المال والبنون وعمرو الليثي اليوم السبت العاشرة مساءً علي شاشة الحياة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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