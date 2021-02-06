آمال ماهر تبارك لأحلام بمناسبة طرح ألبومها الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت المطربة آمال ماهر، على أن تبارك للفنانة أحلام، بمناسبة طرح ألبومها الغنائي الجديد وذلك عبر خاصية "ستوري" الخاصة بحسابها الشخصي على"انستجرام".



وكتبت آمال،: "ألف مبروك للنجمة الكبيرة الغالية أحلام، صدور ألبومك الجديد ودايما متألقة ومكسرة الدنيا ومن نجاح لنجاح".

طرحت المطربة الإماراتية أحلام ألبومها الجديد "فدوة عيونك" عبر إحدى التطبيقات منذ قليل.

وأغنية "فدوة عيونك" من كلمات الأمير خالد الفيصل، وألحان: الموسيقار طلال.

ونشرت أحلام قبل ساعات قليلة بوسترات أغاني ألبومها الجديد، الذي تستقبل به العام الجديد 2021.

وجاءت تفاصيل الألبوم التي نشرتها أحلام كالتالي، "عيوني بس" كلمات قوس وألحان سهم وتوزيع مدحت خميس، "حزين" كلمات الغائب الحاضر مساعد الرشيدي وألحان سهم وتوزيع جاسم محمد، "يا آدمي حس" كلمات فيصل الشعلان وألحان ناصر صالح وتوزيع أحمد العنوة، "دفتر وممحاة" كلمات وألحان عبد الرحمن العثمان وتوزيع أسامة الهندي.