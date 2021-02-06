تعرف على أول ضيوف أبو حفيظة فى الموسم الجديد

يحل الفنان محمود حميدة ضيفا على أولى حلقات الموسم الرابع من برنامج "أسعد الله مساءكم من جديد" الذي يقدمه الفنان أكرم حسني، الليلة في التاسعة مساء على mbc مصر.
وفي حوار ساخر وغير تقليدي، تتضمن الحلقة مشاهد مُحاكاه تمثيلية لأحد أعمال حميدة، يتم تقديمها بصورة كوميدية، بالإضافة لبعض الاسكتشات الغنائية والمقاطع الحوارية الشهيرة.
وتنطلق الحلقات الكوميدية الساخرة الجديدة مع شخصية "سيد أبو حفيظة"، التي اكتسبت خلال فترة وجيزة مساحة كبيرة كأحد أبرز الشخصيات الساخرة في الإعلام المصري والعربي، ويرصد من خلالها أكرم حسنى بصورة أسبوعية الكثير من الوقائع المُختلفة فى المُجتمع المصرى ويُحللها ويعلق عليها بأسلوب ساخر وشيق.
ويستقبل البرنامج خلال حلقات الموسم الرابع نخبة من النجوم منهم محمود حميدة، وأحمد فهمي، ونيللي كريم، وهشام عباس، وحسن الرداد، وشيكو، وهشام ماجد، والمطربة بوسي، وعدد آخر من النجوم.
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