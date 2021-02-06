محمد ضياء يطرح برومو ديو "احساس جديد" استعدادا لعيد الحب

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الموسيقار محمد ضياء برومو احدث كليباته الغنائية بعنوان «احساس جديد» على قناته على منصة الفيديوهات العالمية يوتيوب.

الاغنية عبارة عن دويتو غنائي يجمع بين محمد ضياء وندى مدحت، من كلمات ناصر الجيل، ألحان وتوزيع محمد ضياء، والكليب مونتاج واخراج محمد مختار.

وتقول كلمات الاغنية: كل اللي شافني قال بقيت شبهك تمام.. وبقلدك حتى في طريقتك في الكلام ..اللي انتي فيه وبتوصفيه بصوا في عينيا حسوا اللي فيا.. قالوا عليا نفس الكلام.

وقد صرح الفنان محمد ضياء انه يعود بعد غياب بأغنية جديدة سيتم طرحها في عيد الحب الاسبوع المقبل، ويشاركه في الديو الفنانة الصاعدة ندى مدحت، وهي من اكتشافه فهي موهبة سيكون لها شأن كبير في الوسط الفني في مصر والوطن العربي في المستقبل القريب.

واضاف ضياء: اغنية «احساس جديد» هي تجربة رومانسية تجمع بين صوت الشجن الرزين وصوت الشباب الطموح ويتمنى ان تنال اعجاب الجمهور وقت نزولها.

الجدير بالذكر ان اخر ديو قدمه الموسيقار محمد ضياء هو «دنجوان وفقري» مع المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم.