حيث نشرت حنين حسام عبر خاصية الإستورى بموقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام "إسكرين شوت" لمحادثة بينها وبين المدون فادى بدوى، وتبين فى الإسكرين تصريحمها لبعض بالحب، مما لاقى إستياء متابعيها.
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وكانت فتاة السوشيال ميديا حنين حسام قد إعتذرت بعد خروجها من السجن على ما بدر منها خلال الفترة الماضية بسبب فيديوهاتها التي تسببت في حبسها.
ونشرت حنين حسام فيديو جديدا لها عبر قناتها الجديدة على تيك توك وعلقت قائلة "ده أول فيديو من 10 شهور، أول حاجة أنا عاوزة أشكر ربنا أنعم عليا بنعمة البراءة، وأحب اشكر قضاء بلدى العظيم، أنا استحملت كمية وجع".
وتابعت: "حنين حسام كانت غلطانة في إيه.. أسلوبها كان وحش، كان غلط منى وأنا معترفة بيه، أنا آسفة ابدأوا معايا صفحة جديدة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعتراف بالحب.. حنين حسام تتعمد إثارة الجدل وتنشر محادثة بينها وبين حبيبها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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