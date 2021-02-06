اعتراف بالحب.. حنين حسام تتعمد إثارة الجدل وتنشر محادثة بينها وبين حبيبها

دائما ما تتعمد البلوجر المصرية حنين حسام إثارة الجدل خصيصًا بعد خروجها من السجن منذ أيام وخلعها الحجاب والظهور مرة أخرى على منصات التواصل الإجتماعى.

حيث نشرت حنين حسام عبر خاصية الإستورى بموقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام "إسكرين شوت" لمحادثة بينها وبين المدون فادى بدوى، وتبين فى الإسكرين تصريحمها لبعض بالحب، مما لاقى إستياء متابعيها.

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وكانت فتاة السوشيال ميديا حنين حسام قد إعتذرت بعد خروجها من السجن على ما بدر منها خلال الفترة الماضية بسبب فيديوهاتها التي تسببت في حبسها.

ونشرت حنين حسام فيديو جديدا لها عبر قناتها الجديدة على تيك توك وعلقت قائلة "ده أول فيديو من 10 شهور، أول حاجة أنا عاوزة أشكر ربنا أنعم عليا بنعمة البراءة، وأحب اشكر قضاء بلدى العظيم، أنا استحملت كمية وجع".

وتابعت: "حنين حسام كانت غلطانة في إيه.. أسلوبها كان وحش، كان غلط منى وأنا معترفة بيه، أنا آسفة ابدأوا معايا صفحة جديدة".