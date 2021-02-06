الشناوى هيفطس.. نبيل الحلفاوي يتوقع نتيجة مباراة الأهلى وبايرن ميونخ

نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يتوقع فيه نتيجة مباراة الاهلى والبايرن ميونج التى تجمع بينهما فى دور قبل النهائى ببطولة كاس العالم للاندية والتى من المقرر ان تقام الاثنين المقبل.

وقالت نبيل الحلفاوى : "السيناريو المتوقع: فرق هدفين لهم.. السيناريو المفاجأة: تعادل وركلات ترجيح .. يسجلوا 3 (واحدة يصدها الشناوي وواحدة في العارضة) واحنا 3 (واحدة يصدها الحارس وواحدة هتطلع عالية).. نلعب واحدة واحدة.. نسجل الأولى ويسجلوا الأولى.. نسجل التانية والشناوي يصد.. اللعيبة تجري عليه تفطسه والدنيا تولع".

وكان الاهلى تفوق على فريق الديحل القطرى بهدف مقابل لا شيئ فى المباراة الافتتاحية والتى اقيمت يوم الخميس الماضى.

ويصل اليوم فريق البايرن الى قطر ليواجه النادى الاهلى فى دور قبل النهائى.