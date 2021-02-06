وقالت نبيل الحلفاوى : "السيناريو المتوقع: فرق هدفين لهم.. السيناريو المفاجأة: تعادل وركلات ترجيح .. يسجلوا 3 (واحدة يصدها الشناوي وواحدة في العارضة) واحنا 3 (واحدة يصدها الحارس وواحدة هتطلع عالية).. نلعب واحدة واحدة.. نسجل الأولى ويسجلوا الأولى.. نسجل التانية والشناوي يصد.. اللعيبة تجري عليه تفطسه والدنيا تولع".
وكان الاهلى تفوق على فريق الديحل القطرى بهدف مقابل لا شيئ فى المباراة الافتتاحية والتى اقيمت يوم الخميس الماضى.
ويصل اليوم فريق البايرن الى قطر ليواجه النادى الاهلى فى دور قبل النهائى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشناوى هيفطس.. نبيل الحلفاوي يتوقع نتيجة مباراة الأهلى وبايرن ميونخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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