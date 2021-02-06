الشاعرة رقية الحارثية تحصد المركز الأول في مجال الشّعر ضمن مسابقة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية

مسقط – العمانية:

حصدت الشاعرة رقية بنت علي الحارثية المركز الأول في مسابقة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية في مجال الشّعر

في دورتها الثالثة عن ديوانها الشعري (قلب آيل للخضرة). وتشمل المسابقة مجالات: الرواية، والشّعر، وأدب الطفل، والدراسات الأدبية. وأعلن المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بدولة الإمارات العربية المتحدة بالشارقة فوز الشاعرة. وتأتي هذه الجائزة دعمًا لإبداعات المرأة في الخليج العربي في المجالات الفكرية والموضوعات الثقافية والأدبية، وتعزيزًا لدور الأدب الروائي والشعري للمرأة في دول المجلس وإثراء الأدب الخليجي الحديث.

وقالت الشاعرة رقية بنت علي الحارثية إنّ الجائزة تساعد الشاعر كثيرًا لصناعة ذاته، وتلفت انتباه الآخر لوجوده المستحق سواء كان إعلامًا أو مجتمعًا أو ناقدًا وهذا ما نحتاجه لشحذ مزيد من الجهد والهمم، وعلى صعيدي الشخصي فإنّ فوز الديوان بهذه الجائزة سيساعدني كثيرًا في إيصال صوتي الشعري ثم الاستفادة من رأي القارئ.

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