حماده هلال يعلق على صوره أمام المرآه

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان حماده هلال، منذ قليل صورة جديدة له عبر حساباته الرسمية على مواقع السوشيال ميديا.وعلق على الصورة قائلة،:"هو ليه الواحد لما بيصور نفسه في المراية بيعمل فيها جامد"

في سياق آخر طلب الفنان حماده هلال، مؤخرًا الدعاء لزوجته بعد تعرضها لوعكة صحية، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

حيث قام حماده هلال، بنشر صورة له ظهر فيها برفقة زوجته وعلق على الصورة قائلاَ:" يارب يشفي ويحفظك ويباركلي فى عمرك ياحته من قلبي ياام عيالي اسألكم الدعاء اسما الطيبه الحنينه بنت الاصول اللى طول عمرها تفرح الناس وتيجي على نفسها ‏أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكى".