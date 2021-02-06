شاهد.. خالد عليش والحضري ورامي رضوان من داخل الجيم

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الإعلامي خالد عليش، جمهوره ومتابعيه بصورة جديدة له برفقة الكابتن عصام الحضرى والاعلامي رامي رضوان في الجيم، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

حيث ظهر "عليش" في الصورة من داخل الجيم، وكتب على الصورة قائلا:"ماشاء الله عليا اللهم بارك..احلي فورمة وكرش في الصورة".

في سياق متصل، خالد عليش يقدم أحد البرامج التليفزيونية على شبكة قنوات "الحياة" قريبا، فضلا عن أنه أحدث ضجة في الفترة الأخيرة من خلال أسلوبه البسيط والمضحك في نفس الوقت.

وقال حازم شفيق، رئيس شبكة تليفزيون الحياة، إن البرنامج يهدف بالأساس إلى التسلية وإدخال البهجة على المشاهدين، ويعتمد على خفة دم خالد عليش وحب الشباب له، فهو من الوجوه والأصوات الإعلامية التي حققت انتشارا كبيرا بين الشباب.

خالد عليش ممثل ومذيع مصري ولد بالقاهرة درس هندسة اتصالات بجامعة القاهرة وتخرج منها سنة 2010 بدأ باستغلال موهبته في مجال التمثيل سنة 2004 ‍ثم قام بالتمثيل بساقية عبد المنعم الصاوي كان أول أعماله على شاشة التلفزيون سيت كوم لمبة شو عام 2008 بينما العمل الذي حقق له الشهرة هو كان سيت كوم ربع مشكل سنة 2010.