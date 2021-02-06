بحبك.. لقاء الخميسي توجه رسالة رومانسية لزوجها

وجهت الفنانة لقاء الخميسي رسالة رومانسية لزوجها لاعب كرة القدم محمد عبدالمنصف.

نشرت لقاء صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت :"بحبك".

وشاركت لقاء الخميسي في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.

"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.



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