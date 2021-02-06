من جديد.. حنين حسام تثير الجدل بمحادثة مع حبيبها

حيث نشرت "حسام" اسكرين شوت عبر خاصية الإستورى لحسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام" لمحادثة بينها وبين وتبين فى الإسكرين افصاحهم بالحب لبعض.

في سياق متصل، كانت فتاة السوشيال ميديا حنين حسام قد إعتذرت بعد خروجها من السجن على ما بدر منها خلال الفترة الماضية بسبب فيديوهاتها التي تسببت في حبسها.

ونشرت حنين حسام فيديو جديدا لها عبر قناتها الجديدة على تيك توك وعلقت قائلة "ده أول فيديو من 10 شهور، أول حاجة أنا عاوزة أشكر ربنا أنعم عليا بنعمة البراءة، وأحب اشكر قضاء بلدى العظيم، أنا استحملت كمية وجع".

وتابعت: "حنين حسام كانت غلطانة في إيه.. أسلوبها كان وحش، كان غلط منى وأنا معترفة بيه، أنا آسفة ابدأوا معايا صفحة جديدة".