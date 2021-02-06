شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية جمهورها بصورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت لاميتا فرنجية داخل إحدى صالات الجيم تمارس بعض التمارين الرياضية بملابس رياضية جريئة".

وتحرص الفنانة لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

لاميتا فرنجية بدأت مشوارها الفني عام 2004 وحصلت على لقب ملكة جمال لبنان وقد حصرها المخرجون في أدوار الإغراء وشخصية الفتاة الجميلة.

وشاركت لاميتا فرنجية مع تامر حسنى في فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إطلالة جذابة.. لاميتا فرنجية تشعل إنستجرام من داخل الجيم.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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