ابن مدحت صالح يجري عملية جراحية .. تفاصيل

وقالت ليلى : "ادهم ابنى لسه خارج من غرفة العمليات .. ربنا يتمم شفاه على خير ويطمن قلبى عليه". ولم تكشف ليلى عن أي تفاصيل أخرى خاصة بالسبب الذى دفع أدهم لإجراء عملية جراحية.
وأقام مدحت صالح حفلا غنائيا فى دار الأوبرا ضمن مهرجان الموسيقى العربية فى نهاية العام الماضى.
وقدم مدحت عددا من الأغاني التى نالت إعجاب جمهوره ولعل من أبرزها أغنية مليونيرات وكوكب تانى.
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