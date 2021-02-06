رسالة غامضة.. نور تخطف الأنظار بـ إطلالة جديدة.. شاهد

وجهت الفنانة نور رسالة لـ متابعيها ونشرت صورتين لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".

وعلقت نور على الصور قائلة " قد تضطر إلى خوض معركة أكثر من مرة للفوز بها ".

يذكر أن نور شاركت فى مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة، محمد رمضان، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس" ورضوان البرنس الذي يجسد شخصيته النجم محمد رمضان، ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسؤولًا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم عبد المحسن ويجسده إدوارد، وفتحي "أحمد زاهر"، و"نورا" ريم سامي".