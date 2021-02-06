لا تشرح لأحد.. سيرين عبد النور تتألق في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

شاركت الفنانة سيرين عبد النور متابعيها بـ عدة صور من احدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت سيرين قائلة: "لا تشرح لأحد ولا تبحث عن ارضاء أحد فقط كن انت، فمن يريدك سوف يرى أجمل ما فيك ومن لم يفعل لا تحاول إقناعه ".

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يذكر أن آخر أعمال الفنانة سيرين مسلسل الهيبة في جزئه الثالث الذي عرض في شهر رمضان 2019 ، بطولة ​تيم حسن​ ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين .