أخبار كورونا الفنية.. وفاة الشاعر نسيم العلم وتطورات الحالة الصحية لـ سيد رجب وخالد يوسف

نشر موقع "دوت الخليج"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو الآتي:

الشاعر نسيم العلم

توفي الشاعر اللبناني ​نسيم العلم​، بعد مضاعفات إصابته بـ ​فيروس كورونا​، حيث كان قد دخل على أثرها المستشفى ولازم غرفة العناية المركزة.

ويعد الشاعر العلم احد المبدعين الكبار الذين قدم العديد من الاعمال الفنية التى تظل علامة فى لبنان.

الفنان سيد رجب

أصيب الفنان سيد رجب بفيروس كورونا، ويخضع حاليا للحجر المنزلي لإستكمال بروتوكول العلاج، لحين الشفاء.

ويعرض لسيد رجب حاليا فيلم وقفة رجالة الذي بدأ عرضه في منتصف يناير الماضي 2021، من بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل، التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

المخرج خالد يوسف

أعلن المخرج خالد يوسف عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إصابته بفيروس كورونا.

وكتب خالد يوسف :" "استلمت الآن نتيجة فحص كورونا ..الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. "قعدت أنؤ" على نفسي إني طول الوقت على سفر ولم أصب بكورونا".

وأضاف :"أديني بعد طول صمود أُصبت بالفيروس.. والحمد لله لا أشعر بأي أعراض من اللي بيقولوا عليها.. دعواتكم أن تمر بسلام".

شقيقة الفنان احمد زكى

تعرضت منى شقيقة الفنان الراحل أحمد زكى للاصابة بفيروس كورونا.

وقالت منى فى تصريح لـ "دوت الخليج" إنها تعرضت للإصابة بفيروس كورونا وملتزمة حاليا بالعزل المنزلى وتشعر باستقرار حالتها الصحية والأمور تسير على ما يرام وتتعافى من الفيروس بشكل تدريجي.