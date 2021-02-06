أول يوم تصوير.. إلهام شاهين تعود إلى الدراما بمسلسل حته منى

انطلق اليوم تصوير مسلسل "حته منى" والذى تعود به الهام شاهين الى عالم الدراما من جديد بعد غياب لعدة سنوات. والعمل ينتمى الى نوعية الاعمال التى انتشرت فى الفترة الاخيرة والتى تعتمد على اكثر من حكاية فى عمل واحد وذلك فى اطار تشويقى اجتماعى حيث يناقش العمل بعض قضايا المراة فى المجتمع. والعمل من تاليف شهيرة سلام واخراج حسام على ويشارك فى بطولة المسلسل كل من احمد وفيق وونهال عنبر وحنان سليمان وايناس كامل. وكان اخر اعمال الفنانة الهام شاهين فى السينما فيلم "حظر تجول" والذى يعرض لها حاليا والذى حققت من خلاله جائزة افضل ممثلة عن دورها فيه بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الاخيرة. وشاركها فى بطولة الفيلم كل من احمد مجدى وامينة خليل ومحمود الليثى وتاليف واخراج امير رمسيس.

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