نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروان خوري يطرح "مهلا على قلبي" تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح المطرب اللبناني مروان خورى، لجمهوره مقطعا أغنيته الجديدة "مهلا على قلبي"، وذلك بعد الانتهاء من تصوير فيديو كليب الأغنية.

حيث شارك مروان، علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي 'انستجرام'، وعلق عليه قائلا: " قريبا".

وأغنية "مهلا على قلبي" من كلمات وألحان وغناء الفنان مروان خوري، وهي مزيج من اللغة العربية الفصحى والموسيقى الحديثة، والكليب من إخراج ليال راجحة.

وشارك مروان خورى، في تلحين الكثير من الأغانى لأكبر نجوم الوطن العربى منهم: الفنانة ماجدة الرومى حيث لحن لها 5 أغانى أشهرهم "أحبك أنا، ولا تسأل"، ولحن أيضا للفنانة نوال الزغبى 5 أغنيات منهم "يا رايح ، قلبى دق".

وقام بتلحين 8 أغنيات لكارول سماحة "حبيب قلبى، أتطلع فيى، خليك بحالك، حدودى السما"، كما لحن للفنانة إليسا 7 أغانى منهم" بتمون، كرمالك، ذنبى أنا"، والفنان فضل شاكر "ظلمونى، نار الشوق"، ولم يكتفى بذلك فقد تعاون أيضا مع صابر الرباعى، أصالة، نجوى كرم وغيرهم.

