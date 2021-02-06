فيديو صفاء سلطان : "وافقت أن أكون زوجة في السر بسبب الحب وتعرضتُ للتعنيف"

صفاء سلطان حلت ضيفة على برنامج "شو القصة" الذي تقدمه الإعلامية رابعة الزيات على قناة "لنا"، حيث تحدثت عن تفاصيل زواجها الأول وتعرضها للعنف، كما كشفت عن سبب قبولها لفكرة الزواج سرا.

صفاء سلطان: "تعرضت للعنف من زوجي الأول ولذلك طلبت الطلاق"

صفاء سلطان تحدثت في لقائها مع الإعلامية رابعة الزيات عن زواجها الأول والذي كان في عمر الـ17 عاما، كما أكدت أنها تزوجت مرتين فقط، وليس 3 مرات كما يردد البعض، وأشارت أنها تعرضت للضرب من زوجها الأول وسيم الجزائري مما جعلها تطلب الطلاق منه بعد زواج دام لـ5 سنوات فقالت صفاء سلطان: "البعض يردد أنني تزوجت 3 مرات، وهذا غير صحيح تزوجت مرتين فقط، أما شائعة زواجي من الفنان طارق مرعشلي فهذا غير صحيح، بالنسبة لزواجي الأول كان تقليدي وكان عمري 17 سنة، وهو يعمل في الولايات المتحدة وسافرت معه إلى هناك، ورزقت منه بأملي، وقد تعرضت للضرب منه وذلك كان السبب الرئيسي لانفصالي عنه بعد زاوج دام لـ5 سنوات".

صفاء سلطان توجه رسالة لزوجها الأول

صفاء سلطان أكدت أن زواجها الأول كان من أسباب تغير شخصيتها وأن تصبح أكثر إصرار على تحويل مسار حياتها بنفسها، كما وجهت لزوجها الأول رسالة قدمت من خلالها الشكر له على مساعدته لها في هذا التحول الذي حدث في شخصيتها فقالت: "هذا الرجل صنع مني شخصية قوية، في الماضي كنت أبكي عندما أواجه أي موقف صعب، لكن هو جعلني قادرة على المواجهة، في بعض الاوقات القسوة تجعل منك شخص قوي قادر على تقديم حلول والتحدي، لذلك اوجه له الشكر لانه استطاع أن يغير من حياتي ويصنع مني الانسانة التي أنا عليها الآن، ويجب أن أؤكد أن ليس معنى انفصالنا أنه شخص سيء".

صفاء سلطان: "قبلت الزواج في السر بسبب الحب"

صفاء سلطان كشفت كذلك عن سبب قبولها للزواج بالسر، حيث أوضحت أن حبها لزوجها الثاني هو ما دفعها لقبول ذلك، لكنها عندما فقدت الصبر على تحمل هذا الوضع طلبت الطلاق منه على الرغم من تأكيدها أن سنوات زواجها الثاني دوت الخليج الأفضل في حياتها فقالت صفاء سلطان: "زواجي الثاني كان سرا، وسبب قبولي بهذا هو الحب، فأنا كنت أحب هذا الشخص وكنت مستعدة لأي شرط يطلبه، وفي ذلك الوقت كنت في العشرينات، واعتقد أن الـ5 سنوات عمر هذا الزواج من أجمل سنوات حياتي، وكان سبب الانفصال كوني لم أعد قادرة على تحمل فكرة أن أكون زوجة في السر، ولم يعد لدي الصبر لذلك".

صفاء سلطان أوضحت كذلك موقفها من ابنتها بعدما خلعت الحجاب، حيث أكدت أنها في البداية كانت تعتقد ان ابنتها ارتدت الحجاب عن اقتناع لكنها صدمت بعدما علمت ان ابنتها املي تعرضت للترهيب فقالت: "كنت اعتقد ان ابنتي أملي ارتدت الحجاب عن اقتناع وهي في عمر الـ12، لكن الحقيقة انها تعرضت للترهيب من قبل معلمة في مدرستها، أما بالنسبة لفكرة ارتدائي الحجاب فحتى الآن لم أفكر في هذه الخطوة".