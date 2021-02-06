أحلام تحتفل بنجاحها الاستثنائي: "الفنانة العربية الوحيدة اللي يتصدر ألبومها قبل نزوله"

أحلام احتفلت بنجاح ألبومها الجديد وتصدر بعض الأغاني التي طرحت منه لمحركات البحث وكذلك بعض التطبيقات الغنائية المهمة على مستوى العالم، كما وجهت الفنانة الإماراتية الشكر لجمهورها على هذا الدعم الكبير.

أحلام تحتفل بتصدر أغاني ألبومها التطبيقات الغنائية

أحلام نشرت عبر حسابها على "انستجرام" بعض الصور التي تظهر تصدر أكثر من أغنية من ألبومها الجديد " فدوة عيونك" للأكثر الأغاني استماعا على تطبيقات" الاي تيونز" و"يوتيوب"، و"ديزر"، وأكدت الفنانة الإماراتية أنها الفنانة العربية الوحيدة التي استطاعت أغاني ألبومها أن تحقق مثل هذا النجاح قبل طرحه بشكل كامل، وأكدت أن هذا النجاح يعد تعويضا على المجهود الكبير في الإعداد لهذا الألبوم، كما وجهت رسالة شكر لجمهورها على هذا الدعم المتواصل لها فكتبت أحلام: "العربية الوحيدة اللي يتصدر ألبومها وقبل نزوله (الاي تيونز) و(يوتيوب) يتصدر عالمياً ولله الحمد، ربي عوض تعبنا خير شكراً لكم جميعاً على دعمكم ومحبتكم ودايم اقول انتوا تاج الراس ومحبتكم كبيره".

أحلام تستعد لإطلاق الجزء الثاني من ألبومها

أحلام أكدت على النجاح الكبير الذي يحققه الجزء الأول من ألبومها الجديد "فدوى عيونك" كما طلبت من الجمهور انتظار الجزء الثاني من الألبوم والذي من المقرر أن يتم طرحه يوم الاثنين الموافق 8 فبراير الجاري فكتبت أحلام: "مازال النجاح باذن الله مستمر، وانتظروا CD2 الاثنين"، وكانت أغنية (حزين) قد احتلت المركز 14 في الترند العالمي في تطبيق (ديزر) كما احتلت كذلك أغنية "زوبعة" الترتيب الـ42 على نفس التطبيق.

النجوم يهنئون أحلام على ألبومها الجديد

أحلام قدم لها العديد من النجوم في العالم العربي التهنئة بمناسبة صدور ألبومها الجديد، حيث نشر الفنان عبدالمجيد عبدالله تغريدة عبر حسابه على "تويتر" أشاد من خلالها بكلمات أغنية "حزين" فكتب: " حزين من الشتاء والاّ حزين من الظما يا طير، دخيل الريشتين اللي تضفّك حل عن عيني، دخيل الما وملح الما وحزن الما قبل ماتطير، تهيّا للهبوب اللي تصافق في شراييني، الله الله الله احسنتي احلاموه أغنية تكسب"، بينما كتب الفنان أصيل أبو بكر: "أبارك لأختي العزيزة أم فاهد على ألبومها الأكثر من رائع والافكار الجميلة اللي فيه"، لترد الفنانة أحلام عليه وتكتب: "الغالي ولد الغالي لا خلا ولا عدم وشكراً لك على زيارتك لنا ومحبتك وكنت اول من سمع واشاد بالألبوم وحنا في الاستوديوا واهديك الالبوم".

بتول عرفة المخرجة المصرية علقت كذلك على الألبوم الجديد للفنانة أحلام فكتبت في تغريدة عبر حسابها على "تويتر": "ألف مبروك حقيقى مجهود كبير مش بس فى الأغانى حتى فى ال setups الخاصة بكل أغنية و اللوكات و الصورة ماشاء الله ربنا يكتب لك الخير و النجاح على اد تعبك و إخلاصك".