من شرارة التعارف الى الزواج ..قصة حب نانسي عجرم وزوجها بمناسبة يوم الحب

قصة حب نانسي عجرم وزوجها تعتبر من أكثر قصص الحب رومانسية وصموداً بين المشاهير، فمنذ ما يقارب الـ 13 عاماً تزوج الثنائي بعد إعجاب متبادل بينهما من النظرة الأولى، وما يزال هذا الإعجاب والحب متواصلاً بعد مرور سنوات طويلة من زيجتهما التي أثمرت عن ثلاثة فتيات وهن: ميلا وايلا وليا.

وبمناسبة اقتراب يوم الحب، دعونا نلقي نظرة على قصة حب نانسي عجرم وزوجها انطلاقاً من شرارة تعارفهما وصولاً الى الزواج.

بداية تعارف نانسي عجرم وزوجها

النجمة نانسي عجرم التي انطلقت بأولى خطواتها نحو عالم الغناء والفن بعمر المراهقة، قررت في عامها الـ 22 ان تولي اهمية كبيرة بإطلالتها الجمالية ومن ضمنها تجميل أسنانها حيث قلبت لها هذه الخطوة حياتها لاحقاً بعدما بدأت بالتردد على عيادة طبيب الأسنان فادي الهاشم عام 2005 إلا أنها تفاجأت بوسامته من اللحظة الأولى واستوقفها ذلك فعبرت عن اعجابها به منذ اللحظة الأولى، وتحول هذا الإعجاب الى قصة حب جارفة عاشتها على مدى 3 سنوات بعيداً عن الإعلام والأضواء.

نانسي عجرم تروي في احدى اللقاءات لها في برنامج "تخاريف" مع الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، أن أول جملة قالتها لفادي الهاشم في لقائهما الأول: "أنت كتير حلو على فكرة"، كما سألته هل قام بتعديل أسنانه أم لا، حيث أجابها أن أسنانه طبيعية ولم يعدل فيها شيء.

نانسي عجرم كشفت بأن عبارتها لفادي الهاشم وتغزلها بجماله أثرت على طبيبها بشكل كبير، ومن هنا بدأت شرارة الحب لدى كل منهما حيث شعرت بطاقة حب كبيرة اتجاهه وبادلها الأمر كذلك خاصة بعد توالي زياراتها المتكررة الى العيادة لتعديل وتجميل أسنانها، فعاش الثنائي قصة حب رومانسية استمرت لنحو 3 سنوات بشكل مخفي عن الأضواء، إلا أن تم الإعلان بشكل رسمي عن زواجهما في شهر سبتمبر عام 2008 .

وحرص الثنائي على اقامة حفل زفاف بحضور أصدقائهما فقط والمقربين منهما، بينما اختارت نانسي عجرم في اطلالتها فستاني زفاف.

نانسي عجرم وحياة زوجية مستقرة

نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم عاشا منذ زفافهما حياة زوجية مستقرة خلت من المشاكل التي تعترض الكثير من المشاهير على غرار الخلافات او والمشاكل العلنية، بل على العكس أثبت الثنائي صمود حبهما على مرور السنوات ورزقا بثلاثة بنات وهن: ميلا وايلا وآخرهن ليا التي انجبتها نانسي عجرم قبل حوالي عامين واحتفلت بعيد ميلادها قبل أيام قليلة.

زوج نانسي عجرم يكبرها بحوالي 14 عاماً الا أن ذلك لم يؤثر على علاقتهما على الإطلاق بل تقول نانسي بأن سن زوجها جعلها تشعر بالأمان أكثر الى جانب رجل يتسم بالنضوج والخبرة في الحياة.

ويُصنف زواج النجمة اللبنانية نانسي عجرم من الدكتور فادي هاشم من أكثر الزيجات نجاحاً في الوسط الفني بمختلف المقاييس لناحية تكوين الأسرة وإنجاب الأطفال وما زالت زيجتهما تثبت حتى اليوم رومانسيتها ونجاحها.