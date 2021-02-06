سيف نبيل يروي تفاصيل نجاحه في عراق أيدول

القاهرة - محمد ابراهيم - روى الفنان العراقي ​سيف نبيل​ قصّة بدايته الفنية منذ تسع سنوات، عندما كان في ال 25 عام، أي ما يقارب عمر المشتركين في برنامج اكتشاف المواهب "عراق أيدول" الذي يعرض على MBC عراق.

وانتشر مقطع فيديو من الحلقة الماضية أثناء تحدث سيف نبيل عن بداياته بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي وتفاعل عدد من المتابعين معه مشيدين بنجاحه.

وعبّر سيف نبيل عن فخره بهذا النجاه بعد أن تم اختياره ليكون ضمن لجنة تحكيم البرنامج وبدوره اعتبر سيف نفسه داعماً بدلا من حكم في البرنامج بغية مساعدة الطاقات الكبيرة على حدّ قوله، إيمانا منه بأنهم سيقدمون مستوى عالياً من الفن على المسرح.