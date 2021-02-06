هكذا احتفلت هنا شيحة بعيد ميلاد ابنها مالك!

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة هنا شيحة، جمهورها بعدد من صور ابنها مالك، لتهنئته بعيد ميلاده ووجهت له رسالة بمناسبة عيد ميلادها.

وقالت الفنانة هنا شيحة، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير " إنستجرام"' "من لحظة ولادتك أضاءت حياتي.. ابني، ملاكي، دفئي، نوري، حبي الأبدي... أحبك يا مالك اليوم هو الاحتفال بعيد ميلادك.. أنا فخور جدًا بك بارك الله فيك حبيبي".

يذكر أنها شاركت مؤخرا في مسلسل "شاهد عيان" وشاركها البطولة نخبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم حسن الرداد، بسمة، وليد فواز، محمد لطفي، وتأليف أحمد مجدي، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، إنتاج ممدوح شاهين.