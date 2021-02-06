'درة الشرق'.. ثاني أفلام التلفزيون التسجيلية

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت نائلة فاروق رئيس قطاع التليفزيون المصري، عن تكليف فريق عمل بتنفيذ ثاني الأفلام التسجيلية، بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة عن منظومة مياه بحر البقر بسيناء، بعنوان "درة الشرق"، والتي تُعد أكبر محطة معالجة مياه بالعالم بطاقة تصل إلى ٥،٦ مليون متر مكعب يوميًا.

وقائلت "فاروق" إن ذلك يأتي لتوجيهات حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بإلقاء الضوء على مشروعات التنمية بسيناء.

وأضافت أن فريق العمل المكون من محمد الشحات للإعداد وكتابة السيناريو والمخرج وليد مرسي، استطاعوا تغطية مشروعات معالجة المياه بسيناء، والتوثيق لتلك المشروعات؛ لعرضها على المواطنين ومشاركتهم الفخر بإنجازات الدولة في كافة المجالات، وخاصة قطاع معالجة المياه بسيناء.

وأكدت "فاروق" أن فريق عمل التليفزيون حظى بدعم كامل من الهيئة الهندسية، وتوفير كافة الإمكانيات، وتذليل كل العقبات، وذلك من أجل إمراج الفيلم التسجيلي بشكل يليق بهذا المشروع الضخم، الذي سيكون مفخرة لكل المصريين.

وأشارت إلى أن التليفزيون المصري سيواصل إنتاج العديد من الأفلام التسجيلية، التي تغطي كافة المشروعات القومية، وذلك خلال المرحلة المقبلة، سواء في سيناء أو الوجهين البحري والقبلي؛ حيث سيلقي الضود على مشروعات القرى المطورة، والتي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمساهمة في تنمية قطاع الريف المصري، ورفع مستوى الأحوال المعيشية لسكانه، وتحسين الخدمات المُقدمة لهم.