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وقفة رجالة يحقق إيرادات 9 ملايين جنيه في 20 يومًا

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حقق فيلم "وقفة رجالة" إيراد يوم الجمعة أمس مليون جنيه حيث استطاع العمل جذب الجمهور منذ أن عرض فى يناير الماضى. 

وقال الموزع السينمائى محمود الدفراوى لـ "دوت الخليج": إن إجمالي إيرادات فيلم "وقفة رجالة" وصلت إلى 9 ملايين جنيه حاليًا وهو أمر جيد بالنسبة للفيلم.

بدأ عرض الفيلم في منتصف يناير الحالى، من بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل، التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

"وقفة رجالة" تدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، ويعانى كل واحد منهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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