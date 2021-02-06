إعلان موعد طرح فيلم الإنس والنمس لـ محمد هنيدي في دور العرض

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم " الإنس والنمس" عن موعد نهائى لطرحه فى السينمات، حيث ينافس الفيلم فى موسم عيد الفطر المقبل. ويعمل المخرج شريف عرفه حاليا على مونتاج ومكساج الفيلم ووضع الموسيقى التصويرية للعمل. فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير. يذكر أن فيلم "الإنس والنمس" يعد عودة للفنان محمد هنيدي للسينما بعد غياب 4 سنوات منذ آخر أفلامه "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" 2017 وشاركه في بطولته درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل.

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