نشرت الفنانة رانيا ملاح عدة صورة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت رانيا ملاح بإطلالة جذابة، حيث ارتدت بدي أسود، مكشوف الصدر، وبنطلون ليجن بنفس اللون وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.
وتركت رانيا ملاح خصلات شعرها البني منسدلة بطريقة جذابة ومميزة للغاية، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها، وأما من الناحية الجمالية وضعت بعض اللمسات التي تبرز جمالها الناعم، فاختارت اللون الروز كأحمر شفاه، والماسكارا لتبرز من جمال عينيها.
يذكر أن آخر أعمال رانيا ملاح، هو مسلسل السرايا، بطولة مجدي كامل وسوسن بدر وأميرة فتحي ودنيا وتأليف أحمد صبحي، وإخراج عصام حلمي.
مسلسل السرايا تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الطبقات الثرية ومشاكلها في المجتمع ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدي أسود.. رانيا الملاح تتألق بإطلالة جذابة.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.