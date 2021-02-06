أمام سيارته.. محمد رمضان يبهر متابعيه

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان محمد رمضان صورة من أحدث جلسات تصوير له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "رمضان" مـتألق أمام سيارته، وتفاعل معه الجمهور من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "العالمي"، "الأسطورة".

ويشارك محمد رمضان في السباق الرمضاني لعام 2021، في مسلسل "موسى" مع عدد من الفنانين منهم سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.