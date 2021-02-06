محمد الشرنوبي يرد على هجوم الجمهور عليه

القاهرة - محمد ابراهيم - علق الفنان محمد الشرنوبي على الهجوم الحادث ضده بسبب مشهد الإغتصاب في مسلسل "لؤلؤ" وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك "الشرنوبي" صورة مع الفنانة مي عمر، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب قائلا: "غلطة وندمان عليها".

مسلسل لؤلؤ بطولة بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.