موجز أخبار نجوم تركيا.. برومو الحلقة الجديدة من مسلسل "ابنة السفير".. ونسليهان أتاغول تتسبب في إلغاء الحب الأعمى 3

نشر موقع دوت الخليج العديد من الاخبار الخاصة بنجوم تركيا، نستعرض ابرزها فى السطور التالية ..

طرحت قناة "ستار" التركية، "برومو" الحلقة الجديدة من مسلسل ابنة السفير، وذلك قبل عرضها يوم الاثنين عبر منصة شاهد vip.

وكشف البرومو، عن بدء تعلق سلطان "انجين اكيورك" بـ نور التي تقوم بدورها "توبا بويوكستون" والتقرب منها، إلا أنها تتهمه بأنه تسبب في تدمير حياة نارين "نسلهيان اتاغول".

وأعلن القائمون على مسلسل ابنة السفير التركي انضمام الممثل التركي فيرات اكاتوج، وذلك بعد بدء ظهور الممثلة توبا بويوكستون ضمن أحداث المسلسل.

مازالت الممثلة التركية نسليهان أتاغول تثير الجدل بعد انسحابها من مسلسل ابنة السفير بموسمه الثاني بسبب إعلانها أنها تمر بوعكة صحية تتطلب الحصول على راحة.

وهذه ليست المرة الاولى التي تثير فيها نسليهان اتاغول الجدل وتسبب في إرباك صناع الدراما التركية بل سبق وقررت الانسحاب بشكل مفاجئ من مسلسل الحب الأعمى الذي جمعها بالممثل التركي بوراك اوزيفجيت، وهو التصرف الذي أدى الى إلغاء الجزء الثالث من المسلسل.

وتردد أن زوج نسليهان أتاغول الممثل قدير أوغلو كان يشعر بالغيرة من المشاهد الرومانسية بين زوجته وبوراك لذلك انسحبت من المسلسل، فضلا عن ذلك أنها كانت لا تربطهما علاقة جيدة خلال كواليس المسلسل ووصل الامر إلى انهما لا يلقيان التحية على بعضهما بعضا.

ظهرت الممثلة التركية نسليهان اتاغول في عدد من الصور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وهي تبدو في تحسن بعد مرورها بوعكة صحية.

وظهرت نسليهان اتاغول ايضا مع زوجها الفنان قادير اوغلو في لحظات رومانسية ، وذلك بعد انسحابها من مسلسل ابنة السفير.

أعلنت الممثلة التركية نسليهان اتاغول انفصالها عن مسلسل ابنة السفير بشكل نهائي بسبب اصابتها بمرض متلازمة الأمعاء الذي يتوجب عليها الحصول على راحة.

كشفت تقارير بالصحف التركية أن الممثلة التركية ديميت اوزدمير هي الأكثر حديثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي للأسبوع الماضي.

وفي المركز الثاني جاءت نجمة مسلسل انت اطرق بابي هاندا راتشيل، وفي المركز الثالث بيران داملا يلماز التي سبق وشاركت في بطولة مسلسل حريم السلطان.

أما المركز الرابع ece yaśar اما المركز الخامس كان للنجمة التركية توبا بويوكستون وذاك بعد انضمامها لمسلسل ابنة السفير وعرض اول حلقة لها الأسبوع الماضي.