المنتج أيمن يوسف يعلن تعافيه من فيروس كورونا

نشر المنتج ايمن يوسف تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن تعافيه تماما من الاصابة بفيروس كورونا المستجد. وقال ايمن : "الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبا.. نتيجة التحاليل النهاردة لكورونا بتاعتي طلعت سلبية". وأضاف ايمن : "أسجد لله شكرًا، وأتقدم بخالص الحب والعرفان، وخالص الشكر لكل من سأل عني في هذه المحنة.. ربنا يحفظكم جميعًا ويحفظ مصر وشعبها العظيم وشعوب العالم أجمع". وكان أخر أعمال المنتج ايمن يوسف فيلم "زنزانة 7" الذى يقوم ببطولته احمد زاهر ونضال الشافعى وتأليف حسام موسى واخراج ابرام نشات.

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