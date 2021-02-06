بسبب فيلم وقفة رجالة.. أشرف زكي يحل أزمة شريف دسوقي مع المنتج أحمد الجنايني

استطاع الفنان أشرف زكى أن يصلح بين الفنان شريف دسوقى والمنتج أحمد الجناينى منتج فيلم "وقفة رجالة" بعد خلاف بينهما خلال الأيام القليلة الماضية.

وقارب أشرف زكى وجهات النظر بين شريف دسوقى واحمد الجناينى وحل الأزمة وأكد الطرفان أنه تم حل الأزمة وكان هناك نوع من سوء التفاهم بينهما.

وكانت الازمة من جانب الفنان شريف دسوقى الذى طالب بتعويض مقابل الاصابة التى تعرض لها أثناء تصوير فيلمه "وقفة رجالة" وهدد الفنان باللجوء الى بعض الجهات المهنية من أجل تقديم شكوى رسمية.