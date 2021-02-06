دموعي تغمرني وقلبي يعتصر.. ابنة عماد رشاد تستغيث لإنقاذ نجلها

وقالت ياسمين: "أكتب لكم ودموعي تغمرني.. وقلبي يعتصر.. فأنا أم لأجمل وأطيب خلق الله.. ابني وقرة عيني أول فرحتي ونصف عمري.. مستقبلي وعمري القادم وعملي اللي هيكمل في الدنيا بعد ما أمشي، أدهم على قد حبي لضنايا علي قد وجع قلبي اللي اتعصر من الألم علي عينه".
وأضافت ياسمين عماد رشاد: "حامدة وشاكرة وراضية بما كتبت عليا يا رب، راضية ومحتسبة وأتمني أن أي ابتلاء بيحصل يكون سبب في قربي وقرب ابني منك يا رب العالمين، بس الرضا بالمكتوب عمره ما هيخليني أبطل أدعي لك يا رب العالمين.. يا رب يا قادر علي كل شيء ترجع لابني نور عينيه.. يا الله يا مالك الملك يا شافي يا معافي.. رجع لابني وحبيبي وقرة عيني نور عنيه".
واوضحت ياسمين: "يا رب ما حد يزهق مني طلبت منكم تدعو لأدهم وممتنة وبحمد ربنا علي كم الدعاء اللي جاله بس طمعانه في كرمكم وفي حبكم وفي اخلاصكم وفي قربكم من ربنا ... يمكن تكون من نصيبكم الاستجابة ... أرجوكم الدعاء يغير القدر ... وربنا قالها صريحة ادعوني استجب لكم ... يمكن دعائي لوحدى مش كفاية أرجوكم ساعدوني وادعوا معايا في كل صلاة وكل ما تفتكروا ادعوا لادهم ابني ربنا يرد له نور عنيه ... اللهم استجب يا رب".
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