نوال الزغبي تطلق كليب "قلي وقف" مع روتانا!

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد تشويق لفترة طويلة، أطلقت النجمة الذهبية نوال الزغيب كليب أغنيتها الجديدة أمس مساءً، عبر صفحة شركة روتانا الرسمية على الـYoutube، لأغنية (عقلي وقف) المصرية التي تعاونت فيها مع الشاعر أحمد حسن راؤول، الملحن أحمد زعيم والموزع وسام عبدالمنعم، من انتاج شركة روتانا.

الكليب هو التعاون الأول بين نوال والمخرج فادي حداد وتم تصوير الكليب بتقنيات عالية وبميزة الk، وقد تصدر أمس هاشتاج (عقلي وقف) صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف الدول العربية، محققًا أصداءً ممتازة، حيث تعود نوال بعمل راقص مختلف، يبعث الكثير من الإيجابية في هذه الفترة الصعبة.

وقد تألقت نوال في الكليب بثلاث إطلالات تعاونت فيها مع دار La Bourjoisie، ليكون هذا إصدارها الأول بعد (القوية) التي أطلقتها في فبراير ٢٠٢٠ وألبوم (كده باي) الذي صدر في فبراير ٢٠١٩.