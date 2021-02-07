شريف عبد المنعم: متفائل بإعادة الفوز على البايرن والأهلي يمتلك الدوافع والتاريخ

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد الكابتن شريف عبد المنعم، نجم النادي الأهلي السابق، أنه متفاءل من إعادة الفوز الذي حققه الأهلي على بايرن ميونخ مرة أخرى "ليه لا"، موضحًا أن فريق نادي بايرن ميونخ يمتلك فريق قوي وأفضل لاعبي العالم، لكن الأهلي يمتلك بطولات ودوافع وتاريخ، معقبًا: "مواجهة البايرن في كأس العالم تاريخ لإسم لاعبي الأهلي".

وأضاف "عبد المنعم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر "القاهرة والناس"، أن الأهلي من أقوى أربع فرق على مستوى العالم، مؤكدًا أن الكرة لا تعرف فروق المال والإمكانات.

وتحدث عن تفاصيل تسجيله الهدف الاول للأهلي في المباراة الودية التي فاز فيها على بايرن ميونخ، مؤكدًا أن تسجيله الهدف الأول للنادي الأهلي في الفوز على بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف، جاء بعد عودته من الإصابة وكان له الفرصة من التواجد مع جيل كبير وتشكيل قوي، مشددًا على أنه أخترق دفاع البايرن في الدقيقة 40 وسجل في مرمى سيب ماير حارس مرمى بايرن ميونخ في هذا الوقت.