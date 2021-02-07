محمد الشرنوبي يكشف لـ"دوت الخليج الفني" موقفه من استقلالية البنات

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان محمد الشرنوبي عن سعادته الشديدة بالمشاركة فى مسلسل "ليه لأ"، الذى تدور أحداثه حول استقلالية البنات وصراع الأجيال.

وقال محمد الشرنوبي لـ"دوت الخليج الفني": "أنا أؤيد بشكل عام فكرة استقلال الإنسان سواء ولد أو بنت، لابد أن يكون الإنسان مستقل بذاته وأن يستطيع أخذ قراراته بنفسه ويجرب مايراه مناسب له ويرسم طريقه لنفسه دون تدخل الآخرين".

يذكر أن مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، ومن إخراج مريم أبوعوف، وشارك في البطولة عدد كبير من النجوم منهم هالة صدقى، وشيرين رضا، ومحمد الشرنوبى، ومريم الخشت، وهانى عادل، وعمر السعيد، وناردين فرج.