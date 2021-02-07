دوت الخليج يكرم مجدي الهواري .. صور

حل المخرج مجدي الهواري ضيفا على موقع دوت الخليج من أجل تكريمه عن نجاح مسرحية علاء الدين. وكشف مجدي الهواري خلال الندوة عن كواليس التحضير لكايرو شو وعن التحديات التي واجهته خاصة في مسرحية الملك لير. كما تحدث أيضا عن كواليس العمل مع الفنان أحمد عز والفنان محمد هنيدي. وتفاعل مجدي الهواري مع قراء دوت الخليج عبر لايف فيسبوك وأجاب على الاسئلة ووجه الشكر للقائمين على مسرحية كايرو شو.

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